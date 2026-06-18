المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: تنفيذًا للفقرة 5 من مذكّرة تفاهم إسلام آباد يجب على السفن التجارية التي تتقدّم بطلب للمرور عبر مضيق هرمز إرسال طلبها إلى إدارة الممر المائي للخليج الفارسي