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    المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: بموجب مذكّرة تفاهم إسلام آباد لن تُفرَض أيّ رسوم على المتقدّمين لمدة 60 يومًا

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