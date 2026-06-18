الخميس   
   18 06 2026   
   3 محرم 1448   
   بيروت 21:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    فرنجية: تهمتَنا أننا مع مكوّن من بلدنا ضد عدو صهيوني يحتل أرضنا ويقتل شعبنا

      مواضيع ذات صلة

      فرنجية: نحن كنّا ولا نزال مع السلام ولكن ضدّ الاستسلام وهذا التصرّف لن يؤثّر على رأينا بل يزيدُنا قناعةً به

      فرنجية: نحن كنّا ولا نزال مع السلام ولكن ضدّ الاستسلام وهذا التصرّف لن يؤثّر على رأينا بل يزيدُنا قناعةً به

      بالفيديو | المقاومة استهدفت ناقلة جند للعدو الإسرائيلي بمحيط قلعة الشقيف بمحلّقة أبابيل

      بالفيديو | المقاومة استهدفت ناقلة جند للعدو الإسرائيلي بمحيط قلعة الشقيف بمحلّقة أبابيل

      رئيس تيار المردة سليمان فرنجية: العقوبات الأميركية لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد

      رئيس تيار المردة سليمان فرنجية: العقوبات الأميركية لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد