النائب رعد: مستعدون للتفاهم ودون تذرع بضغوط لم ينتج عن استجابة السلطة لها إلا الفشل والانزلاق نحو الإذعان لما يمليه العدو وحليفه الأمريكي الذي تزعم السلطة أنه صديقه