النائب رعد: تؤكد المقاومة استعدادها للتفاهم الوطني الداخلي حول ما يضمن أمن واستقرار لبنان ومصلحته السيادية الوطنية، دون تخويف من عدو صهيوني لن نستسلم لعدوانه مهما توحّش