النائب رعد: ينبغي على العدو أن يلتزم التزامًا صارمًا بوقف الأعمال العدائية بشكل كامل وأن يتهيأ ويباشر فيهما الانسحاب خلال ستين يومًا،دونما حاجة لأي تفاوض مباشر معه على الإطلاق