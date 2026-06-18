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    النائب رعد: ينبغي على العدو أن يلتزم التزامًا صارمًا بوقف الأعمال العدائية بشكل كامل وأن يتهيأ ويباشر فيهما الانسحاب خلال ستين يومًا،دونما حاجة لأي تفاوض مباشر معه على الإطلاق

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