العثور على جثمان مفقود منذ أسابيع قرب طريق سدّ بحيرة القرعون



تمكّن فريق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية من العثور على جثمان شهيد من التابعية السورية كان مفقوداً منذ تاريخ 26 أيار، إثر الغارات التي شنّها العدو الإسرائيلي على طريق سدّ بحيرة القرعون.

وقد نُفّذت عملية البحث بالتنسيق مع الجيش اللبناني، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من لجنة الميكانيزم، نظراً إلى أن العدو الإسرائيلي لا يزال يصنّف منطقة سدّ بحيرة القرعون ضمن ما يُسمّى «المنطقة الحمراء»، ويمنع الوصول إليها أو الدخول إليها بسبب المخاطر الأمنية القائمة.

وبعد عمليات البحث والمسح الميداني التي نفذها فريق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية، تم العثور على الجثمان وانتشاله، ثم نقله بواسطة سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية إلى مستشفى البقاع الغربي في سحمر لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية المعتمدة.

المصدر: موقع المنار