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    مراسل المنار: عدد من اهالي بلدة حداثا تمكنوا من الوصول الى ساحة البلدة واحيائها الشرقية بمواكبة من الجيش اللبناني وفرق الاسعاف

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