الأحد   
   27 07 2025   
   2 صفر 1447   
   بيروت 23:09
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    الحية: نرفض المسرحيات الهزلية التي تسمى بعمليات الإنزال الجوي والتي لا تعد عن كونها دعاية للتعمية على الجريمة