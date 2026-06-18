يديعوت احرونوت: مصدر إسرائيلي قال بعد نشر بنود المذكرة ان إيران هي الرابح الأكبر وإسرائيل هي الخاسر في هذا الصراع لقد تحولت إسرائيل من قوة إقليمية إلى بؤرة أزمات عالمية