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   3 محرم 1448   
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    يديعوت احرونوت: مصدر إسرائيلي قال بعد نشر بنود المذكرة ان إيران هي الرابح الأكبر وإسرائيل هي الخاسر في هذا الصراع لقد تحولت إسرائيل من قوة إقليمية إلى بؤرة أزمات عالمية

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