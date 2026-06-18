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   3 محرم 1448   
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    الرابطة الأمريكية للسيارات: انخفاض متوسط سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة إلى أقل من 4 دولارات

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