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مراسل المنار : بالتنسيق مع الجيش اللبناني وبعد موافقة لجنة الميكانيزم، باشر فريق من الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية عمليات البحث عن مفقود سوري الجنسية فُقد إثر استهداف طائرة مسيّرة معادية لطريق سدّ البحيرة بتاريخ 26 أيار الماضي.
18-06-2026 10:15 صباحًا
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