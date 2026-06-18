بزشكيان وترامب يوقعان مذكرة تفاهم إسلام آباد لإنهاء الحرب والانتقال إلى مرحلة جديدة من المفاوضات

في خطوةٍ تُوِّجت بمسارٍ طويل من الوساطات والاتصالات السياسية والدبلوماسية، وقّع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان والرئيس الأميركي دونالد ترامب فجر الخميس، مذكرة تفاهم إسلام آباد التي ترسم إطاراً لإنهاء الحرب والانتقال إلى مرحلة جديدة من الحوار بين الجانبين.

وجرى التوقيع بصورة إلكترونية ومن دون لقاء مباشر بين الرئيسين، فيما يُنتظر أن يوقّع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على المذكرة، تقديراً للدور الذي اضطلعت به إسلام آباد في الوساطة التي قادت إلى هذا التفاهم.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعلن أن نص المذكرة وُقّع باللغتين الفارسية والإنكليزية، موضحاً أن المشاورات التي جرت خلال الساعات الماضية أفضت إلى اعتماد التوقيع الافتراضي بدلاً من الاجتماع المباشر الذي كان مطروحاً في وقت سابق.

وأشار بقائي إلى أن هذا الخيار جاء بعد تقييم مشترك للظروف السياسية، لافتاً إلى أن التوقيع المباشر من قبل رئيسي البلدين يرفع من مستوى الالتزام السياسي ببنود التفاهم ويزيد من كلفة أي محاولة للتراجع عنه أو الإخلال بمضمونه.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاق مسار تفاوضي جديد فور دخول المذكرة حيّز التنفيذ، موضحاً أن الاجتماع الذي كان مقرراً عقده في سويسرا لا يزال قائماً من حيث المبدأ، على أن يُتخذ القرار النهائي بشأنه بالتنسيق مع الوسطاء خلال الأيام المقبلة.

وفي السياق نفسه، نقلت وسائل إعلام أميركية عن مصادر مطلعة أن المرحلة التالية من المفاوضات ستنطلق مباشرة بعد تثبيت آليات تنفيذ المذكرة، في إطار البحث بالملفات المتبقية واستكمال التفاهمات التي جرى التوصل إليها.

كما أفادت مصادر أميركية بأن الرئيس دونالد ترامب وقّع نسخة مكتوبة من الاتفاق بالتزامن مع استكمال الإجراءات الرسمية الخاصة بإقرار المذكرة.

وبحسب ما أُعلن من الجانبين، فإن تنفيذ التفاهم ومتابعة المفاوضات المقبلة سيجريان بإشراف الوسطاء الدوليين والإقليميين الذين ساهموا في إنجاز هذا المسار، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها تثبيت التفاهمات ومتابعة الحوار حول القضايا العالقة.

المصدر: وكالة إرنا