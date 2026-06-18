القناة 12 العبرية: وفقاً لمسؤولين في الإدارة، تساءل بعض المسؤولين في البيت الأبيض عما إذا كان نتنياهو قد سعى لإطالة أمد الحرب مع إيران لتعزيز مكانته السياسية