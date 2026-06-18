القناة 12 العبرية: الحدث الذي قُتل فيه جندي وأُصيب 7 آخرين بينهم نائب قائد الفرقة 36 وقع في قرية الطيبة، وتشير التقديرات بأن عناصر حزب الله تسللوا إلى القرية وزرعوا العبوة