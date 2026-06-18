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    إعلام العدو: التحقيقات الأولية في جيش الاحتلال ترجّح أن الانفجار الذي استهدف قوة إسرائيلية قرب الليطاني ناتج عن عبوة ناسفة زرعتها المقاومة.

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