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    ترامب لصحيفة وول ستريت جورنال: نتنياهو كانت لديه أهداف مختلفة في بعض جوانب الحرب لأن بلاده أقرب إلى إيران

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