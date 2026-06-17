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   2 محرم 1448   
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    اعلام العدو: منذ ساعات الصباح أصيب 17 جنديا من الجيش الإسرائيلي في عدة أحداث في جنوب لبنان

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