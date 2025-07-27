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مراسل المنار: التفجير الذي نفذته قوة اسرائيلية معادية توغلت في بلدة كفركلا استهدف آلية بوبكات ومحيطه واتبع العدو ذلك بإلقاء منشورات تحريضية عبر محلقة