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   2 محرم 1448   
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    ترامب: فتح مضيق هرمز أساسي بالنسبة إلى العالم وكنا نواجه مشكلة في احتياطي النفط

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