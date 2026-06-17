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   2 محرم 1448   
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    الشيخ قاسم: أعلنّا في هذا العام شعاراً نتّبعه وهو “الحسين نهجنا”، الحسين نهج وطريق واضح والوضوح استقامة يقين وضوء ونور وهداية ولذا الحسين نهجنا وطريقنا المستقيم

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