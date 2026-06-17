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   2 محرم 1448   
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    لبنان

    حزب الله يدين احراق المستوطنين مسجدين شمال رام الله ويدعو الدول والشعوب العربية والإسلامية إلى توحيد الجهود بمواجهة الاحتلال

      ادان حزب الله بشدة قيام المستوطنين الصهاينة بإحراق مسجدين شمال رام الله في اعتداء ارهابي خطير يستهدف دور العبادة وينتهك كل القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العبادة وحماية الأماكن الدينية، ويكشف حجم التطرّف والكراهية المتجذّرة في كيان الاحتلال وعصابات المستوطنين.

      وقال إن تزامن هذا الاعتداء الإجرامي مع بداية العام الهجري وما يختزنه هذا التاريخ من قيم ومعاني عند المسلمين، دليل على إصرار العدو الصهيوني على استفزاز مشاعر المسلمين والتعدي على مقدساتهم ورموزهم الدينية، ويؤكد استمرار سياسة الاستباحة الممنهجة التي تطال المساجد والكنائس وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين المحتلة ولبنان.

      وإذ أكد حزب الله أن كل هذه الجرائم الإرهابية البشعة لن تثني الشعب الفلسطيني عن التمسك بأرضه ومقدساته والدفاع عنها مهما غلت التضحيات، دعا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه هذه الاعتداءات المتكررة، كما دعا الدول والشعوب العربية والإسلامية إلى توحيد الجهود لمواجهة هذه الغدة السرطانية التي تفتك بمنطقتنا وشعوبنا وتستهدف مقدساتنا.

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