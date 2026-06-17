الشيخ قاسم: السيد نصر الله حاضر معنا في هذه الإحياءات ليس في المكان فقط وإنما في الزمان وفي كل الأمكنة لأنه المُلهم والباني والمؤسس والذي رفع مسيرة المقاومة عالياً بحمد الله تعالى