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   2 محرم 1448   
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    الشيخ قاسم: السيد نصر الله حاضر معنا في هذه الإحياءات ليس في المكان فقط وإنما في الزمان وفي كل الأمكنة لأنه المُلهم والباني والمؤسس والذي رفع مسيرة المقاومة عالياً بحمد الله تعالى

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