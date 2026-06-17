حجة الإسلام والمسلمين الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في المجلس العاشورائي المركزي: اليوم نُحيي ذكرى عاشوراء في مرقد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله تبرّكاً بهذا المقام العظيم