الرئيس بري: لأهمية بقاء قوات اليونيفل وفقا لولايتها في القرار 1701 حتى تطبيقه ومساندة الجيش اللبناني في مهمته الوطنية بالانتشار إلى الحدود الدولية فور إنهاء انسحاب قوات الاحتلال إلى ما وراء الحدود الدولية للبنان