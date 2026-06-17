الشيخ يزبك في بعلبك: الدعوة لانسحاب العدو وعودة الأهالي وحوار داخلي

في الليلة الأولى من إحياء مجالس عاشوراء في بعلبك، شدد الشيخ يزبك في كلمة له على جملة من العناوين الوطنية والسياسية المرتبطة بالوضع في لبنان والمنطقة.

وأكد الشيخ يزبك على ضرورة انسحاب قوات العدو الإسرائيلي إلى ما وراء الحدود، بما يتيح عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم، ووقف الاعتداءات المستمرة على المناطق الجنوبية.

كما دعا إلى العمل على ملف تحرير الأسرى وعودتهم، باعتباره أحد الأولويات الوطنية والإنسانية، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية فتح حوار داخلي بين مختلف القوى اللبنانية، بما يساهم في معالجة الملفات الخلافية وتعزيز الاستقرار الداخلي.

وختم بالتأكيد على أن هذه العناوين تشكل مدخلاً أساسياً لتعزيز الصمود الوطني في مواجهة التحديات الراهنة.