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   2 محرم 1448   
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    اتصال هاتفي بين وزيري خارجية روسيا وايران بحثا خلاله مذكرة تفاهم إسلام آباد وعدداً من القضايا الإقليمية والثنائية

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