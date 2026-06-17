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    معاريف: تخشى المنظومة الأمنية أن تجد إسرائيل صعوبة في منع انسحاب سريع من لبنان تحت ضغط الاتفاق مع إيران. ويقول مصدر أمني إن نتنياهو بات وحيداً تقريباً بعد مغادرة رومان غوفمان، مطالباً بتغيير سياسي عميق.

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