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   2 محرم 1448   
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    القناة 14 العبرية: القيود الخطيرة على إطلاق النار في جنوب لبنان: أي عملية هجومية في المنطقة تتطلب موافقة قائد المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، فقد أُلغي مرتين خلال الأيام الأخيرة تنفيذ عملية لتدمير بنية تحتية.

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