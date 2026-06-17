القناة 14 العبرية: القيود الخطيرة على إطلاق النار في جنوب لبنان: أي عملية هجومية في المنطقة تتطلب موافقة قائد المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، فقد أُلغي مرتين خلال الأيام الأخيرة تنفيذ عملية لتدمير بنية تحتية.