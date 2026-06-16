الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد تمسّكها بالملف اللبناني حتى النهاية

قراءة في المشهد السياسي من طهران يطلعنا عليه خبير الشؤون الإيرانية د.حسن حيدر .

المصدر: موقع المنار