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    الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: ما تم الاتفاق عليه خطوة مهمة نحو وقف الحرب وبدء المفاوضات ولم يتم التوصل إلى الاتفاق النهائي بعد

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