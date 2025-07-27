الأحد   
   27 07 2025   
   2 صفر 1447   
   بيروت 15:53
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    وزارة الصحة في غزة: حصيلة العدوان “الإسرائيلي” ارتفعت إلى 59,821 شهيدًا و 144,851 إصابة منذ 7 تشرين أول أكتوبر 2023