الرئيسان قاليباف وبري شددا على وجوب أن تضطلع الولايات المتحدة والجهات الضامنة لمذكرة التفاهم والمجتمع الدولي بمسؤولية إلزام الكيان الإسرائيلي إنهاء حربه ووقف الهدم واحترام سيادة لبنان والانسحاب الفوري