الرئيسان بري وقاليباف تداولا بآخر تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات المتصلة بمذكرة التفاهم التي وقعت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لا سيما البند المتضمن إنهاء العدوان على لبنان