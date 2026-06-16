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   1 محرم 1448   
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    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: لا تقدم في تطبيق خطة سلام غزة والأزمة الإنسانية تزداد تأزما ونطالب بدخول المساعدات الإنسانية دون تأخير أو عراقيل

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