رئيس بلدية جرنايا ينفي مزاعم حفر أنفاق وإقامة مواقع صاروخية في البلدة

أكد رئيس بلدية جرنايا – قضاء جزين، المهندس جو أنطون، أنه “عطفا على ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أخبار ومزاعم تتحدث عن قيام عناصر من حزب الله بحفر أنفاق وإقامة مواقع لإطلاق الصواريخ داخل أراض تعود ملكيتها لسكان بلدة جرنايا، يهمنا التأكيد بشكل قاطع أن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة ولا تمت إلى الواقع بأي صلة”.

وتابع: “إن بلدة جرنايا هي بلدة مسالمة، وأهلها يتابعون حياتهم اليومية بصورة طبيعية، ولم يُسجَّل خلال الفترة الماضية أي أمر أو حركة غير اعتيادية من شأنها إثارة القلق أو الشكوك. كما أن البلدية، وبحكم مسؤولياتها، على تواصل ومتابعة دائمة مع أبناء البلدة والأهالي، ولم تتلقَّ أي شكوى أو مراجعة بهذا الخصوص، كما لم يتقدم الأهالي بأي مناشدة أو طلب تدخل لدى الأجهزة أو القوى الأمنية بشأن هذه الادعاءات المتداولة”.

واضاف: “إذ نؤكد أن نشر مثل هذه المعلومات غير الدقيقة والشائعات يعرّض البلدة وأهلها لمخاطر وتداعيات لا مبرر لها، فإننا ندعو الجميع إلى تحري الدقة والموضوعية والمسؤولية في نقل ونشر الأخبار، والعودة إلى المصادر الرسمية والموثوقة قبل تداول أي معلومات، لا سيما في ظل الظروف الدقيقة والصعبة التي تمر بها البلاد. كما نحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يصرّ على نشر أو ترويج معلومات كاذبة من شأنها الإضرار بالبلدة وأهلها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام