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   1 محرم 1448   
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    اللواء حاتمي: تقدير العدو للشعب الإيراني كان خاطئاً إذ أثبت الإيرانيون من خلال حضورهم ومشاركتهم أنهم يقفون للدفاع عن الوطن ومعتقداتهم والحكومة الإسلامية

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