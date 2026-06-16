اللواء حاتمي: تقدير العدو للشعب الإيراني كان خاطئاً إذ أثبت الإيرانيون من خلال حضورهم ومشاركتهم أنهم يقفون للدفاع عن الوطن ومعتقداتهم والحكومة الإسلامية