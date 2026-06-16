القائد العام للجيش الايراني: العدو خلال حرب رمضان والحرب الـ 12 يوماً كان يسعى إلى إخضاع إيران وإسقاط الجمهورية الإسلامية بل وحتى تغيير خريطة البلاد إلا أن أياً من هذه الأهداف لم يتحقق