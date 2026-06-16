الثلاثاء   
   16 06 2026   
   1 محرم 1448   
   بيروت 11:08
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    القائد العام للجيش الايراني: العدو خلال حرب رمضان والحرب الـ 12 يوماً كان يسعى إلى إخضاع إيران وإسقاط الجمهورية الإسلامية بل وحتى تغيير خريطة البلاد إلا أن أياً من هذه الأهداف لم يتحقق

      مواضيع ذات صلة

      المؤتمر الشعبي دعا إلى جبهة عربية إسلامية لمواجهة الأخطار الصهيونية والأميركية

      المؤتمر الشعبي دعا إلى جبهة عربية إسلامية لمواجهة الأخطار الصهيونية والأميركية

      بيان مسيرة صعدة في اليمن: نبارك لإيران وحزب الله ومحور الجهاد والقدس الانتصار الكبير والتاريخي في هذه الجولة ضد طواغيت الأرض

      بيان مسيرة صعدة في اليمن: نبارك لإيران وحزب الله ومحور الجهاد والقدس الانتصار الكبير والتاريخي في هذه الجولة ضد طواغيت الأرض

      الخارجية الصينية: نأمل من كل الأطراف تنفيذ ترتيبات وقف إطلاق النار وأن تهيئ الظروف للحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط

      الخارجية الصينية: نأمل من كل الأطراف تنفيذ ترتيبات وقف إطلاق النار وأن تهيئ الظروف للحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط