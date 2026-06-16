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فانس لـ “سي إن إن”: سيتعين علينا تسوية عدد من القضايا خلال مرحلة المفاوضات الفنية
16-06-2026 00:18 صباحًا
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