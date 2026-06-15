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    وسائل اعلام سورية: دورية للاحتلال مؤلفة من 10 آليات عسكرية توغلت باتجاه منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي

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