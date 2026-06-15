المقاومة الإسلامية: تصدينا بالصواريخ الموجّهة ومحلّقات أبابيل الانقضاضية لقوة إسرائيلية حاولت التقدم من حمى أرنون – الكمّاشة باتجاه منطقة المعبر في أطراف بلدة كفرتبنيت جنوب لبنان