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   29 ذو الحجة 1447   
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    القناة 15 الصهيونية نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع: لو كنا نعلم أن الحرب ستنتهي على هذا النحو من حيث المسار السياسي فليس من المؤكد أنه كان من المجدي خوضها

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