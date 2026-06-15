مراسل المنار: قوة صهيونية تقدمت من البياضة لتتمركز قرب مركز قوات اليونيفيل عند نقطة الحمرا شمالا وتنفذ عملية تمشيط بالاسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بيوت السياد