الأحد   
   27 07 2025   
   2 صفر 1447   
   بيروت 06:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    تعرّض 11 شخصا على الأقل للطعن في متجر وول مارت في مدينة ترافيرس السياحية بولاية ميشيغن الأميركية السبت و الشرطة تعتقل مشتبه به بارتكاب الاعتداء