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   29 ذو الحجة 1447   
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    جيش العدو الإسرائيلي: ارتفاع عدد الجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء المعركة في جنوب لبنان إلى 1347 جريحا بينهم 77 بحالة خطيرة و152 بحالة متوسطة

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