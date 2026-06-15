جيش العدو الإسرائيلي: ارتفاع عدد الجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء المعركة في جنوب لبنان إلى 1347 جريحا بينهم 77 بحالة خطيرة و152 بحالة متوسطة