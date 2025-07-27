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حركة المجاهدين الفلسطينية : نطالب المجتمع الدولي بوقف حالة الصمت والعجز وعليه أن يتحمل مسؤولياته تجاه حياة المتضامنين الذين تحركوا لنصرة الإنسانية