الأحد   
   27 07 2025   
   2 صفر 1447   
   بيروت 04:48
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    الجبهة الشعبية: نشطاء الحرية أوصلوا رسالة غزة بأعلى صوت والصهاينة هم الخاسرون الحقيقيون