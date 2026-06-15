حزب الله: ندعو أهلنا إلى التريث وانتظار توجيهات المعنيين بشأن العودة الآمنة إلى قراهم وبلداتهم حرصًا على سلامتهم وتفاديّا لأي مخاطر قد تنجم عن خروقات العدو الإسرائيلي المحتملة