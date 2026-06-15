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    حزب الله: ما تحقّق هو مقدمة لاستكمال مسار التحرير الكامل لأرضنا وعودة أسرانا إلى وطنهم وأهلهم وعودة جميع الأهالي لا سيما أهالي قرى المواجهة في الحافة الأمامية إلى قراهم وبيوتهم وإعادة إعمار ما دمّره العدوان

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