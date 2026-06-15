حزب الله: التحية إلى قيادة المقاومة ومجاهديها الأبطال البواسل درع الوطن الحصين وسياجه المنيع الذين بذلوا دماءهم الزكية في سبيل عزة وطنهم وخاضوا ملاحم بطولية